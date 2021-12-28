Посол Украины Маркарова: Киев ведёт работу с Вашингтоном по вопросу избыточного вооружения
- © Николай Лазаренко
- РИА Новости
«Так называемое избыточное оборонное оборудование, например, готовое и ненужное вооружение, которое Соединённые Штаты могут дополнительно предоставить. И с этой категорией мы тоже сейчас активно ведём работу», — сказала Маркарова в интервью LB.ua.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявила, что НАТО «подливает масла в огонь». Она отметила, что «страны НАТО наращивают поставки на Украину вооружений, тренируют её военнослужащих».
За период с 2014 года Соединённые Штаты оказали Украине военную помощь на сумму около $2,5 млрд, заключила она.
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.