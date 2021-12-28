Посол Украины Маркарова: Киев ведёт работу с Вашингтоном по вопросу избыточного вооружения

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Украина активно ведёт работу с США по предоставлению ей избыточного американского военного оборудования и вооружения, заявила посол Киева в США Оксана Маркарова.
Посол Украины Маркарова: Киев ведёт работу с Вашингтоном по вопросу избыточного вооружения
  • © Николай Лазаренко
  • РИА Новости

«Так называемое избыточное оборонное оборудование, например, готовое и ненужное вооружение, которое Соединённые Штаты могут дополнительно предоставить. И с этой категорией мы тоже сейчас активно ведём работу», — сказала Маркарова в интервью LB.ua.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявила, что НАТО «подливает масла в огонь». Она отметила, что «страны НАТО наращивают поставки на Украину вооружений, тренируют её военнослужащих».

За период с 2014 года Соединённые Штаты оказали Украине военную помощь на сумму около $2,5 млрд, заключила она.

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

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