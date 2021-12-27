На Украине петиция об отмене воинского учёта для женщин набрала необходимое число голосов

Опубликованная на сайте президента Украины Владимира Зеленского петиция об отмене воинского учёта для женщин набрала необходимое число голосов.

Как сообщает «СТРАНА.ua», петиция была опубликована 23 декабря и под ней уже подписались 25 тыс. человек, что необходимо для того, чтобы президент Украины её рассмотрел.

Теперь Зеленский должен официально дать ответ по данному обращению.

Ранее сообщалось, что на Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учёт.

Позднее главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный дал пояснения по соответствующему приказу Минобороны страны.