На Украине петиция об отмене воинского учёта для женщин набрала необходимое число голосов

Короткая ссылка
Опубликованная на сайте президента Украины Владимира Зеленского петиция об отмене воинского учёта для женщин набрала необходимое число голосов.
На Украине петиция об отмене воинского учёта для женщин набрала необходимое число голосов
  • Legion-Media

Как сообщает «СТРАНА.ua», петиция была опубликована 23 декабря и под ней уже подписались 25 тыс. человек, что необходимо для того, чтобы президент Украины её рассмотрел.

Теперь Зеленский должен официально дать ответ по данному обращению.

Ранее сообщалось, что на Украине сотни тысяч женщин  поставят на воинский учёт.

Позднее главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный дал пояснения по соответствующему приказу Минобороны страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить