Завершилась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока БелАЭС

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Загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) успешно завершена. Об этом сообщило Минэнерго Белоруссии.
Завершилась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока БелАЭС
  • © belaes.by

«На Белорусской атомной электростанции завершены работы по загрузке ядерного топлива в активную зону реактора второго энергоблока», — говорится в сообщении.

Всего в реактор загрузили 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом.

В дальнейшем сотрудники БелАЭС проведут сборку и уплотнение реактора и выведут реакторную установку на минимально контролируемый уровень мощности.

21 декабря БелАЭС выдали лицензию на начало физического пуска второго энергоблока.

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