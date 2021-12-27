Завершилась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока БелАЭС
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«На Белорусской атомной электростанции завершены работы по загрузке ядерного топлива в активную зону реактора второго энергоблока», — говорится в сообщении.
Всего в реактор загрузили 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом.
В дальнейшем сотрудники БелАЭС проведут сборку и уплотнение реактора и выведут реакторную установку на минимально контролируемый уровень мощности.
21 декабря БелАЭС выдали лицензию на начало физического пуска второго энергоблока.