Сбежавший в Белоруссию солдат признался в убийстве пытавшихся проникнуть в Польшу беженцев

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Сбежавший в Белоруссию польский солдат в эфире утреннего стрима RT «Летучка» признался в убийстве беженцев, которые пытались проникнуть на территорию Польши.
Сбежавший в Белоруссию солдат признался в убийстве пытавшихся проникнуть в Польшу беженцев
  • AP
  • © Pavel Golovkin

По его словам, делать это его заставляли пограничники под угрозой смерти.

«Они особенно не объясняли, просто велели нам это делать. Они говорили нам, что им не хочется с ними возиться… Как в кино показывают, как немцы расстреливают людей — так это и выглядело», — сказал он.

Ранее стало известно, что Следственный комитет Белоруссии намерен допросить сбежавшего из Польши военного Эмиля Чечко после его слов об убийстве людей на польской границе

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик назвал «высосанной из пальца» историю  сбежавшего в Белоруссию польского солдата об убийстве волонтёров на территории Польши возле границы.

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