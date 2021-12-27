Сбежавший в Белоруссию солдат признался в убийстве пытавшихся проникнуть в Польшу беженцев
- AP
- © Pavel Golovkin
По его словам, делать это его заставляли пограничники под угрозой смерти.
«Они особенно не объясняли, просто велели нам это делать. Они говорили нам, что им не хочется с ними возиться… Как в кино показывают, как немцы расстреливают людей — так это и выглядело», — сказал он.
Ранее стало известно, что Следственный комитет Белоруссии намерен допросить сбежавшего из Польши военного Эмиля Чечко после его слов об убийстве людей на польской границе.
Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик назвал «высосанной из пальца» историю сбежавшего в Белоруссию польского солдата об убийстве волонтёров на территории Польши возле границы.