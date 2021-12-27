Сбежавший в Белоруссию солдат признался в убийстве пытавшихся проникнуть в Польшу беженцев

Сбежавший в Белоруссию польский солдат в эфире утреннего стрима RT «Летучка» признался в убийстве беженцев, которые пытались проникнуть на территорию Польши.

По его словам, делать это его заставляли пограничники под угрозой смерти.

«Они особенно не объясняли, просто велели нам это делать. Они говорили нам, что им не хочется с ними возиться… Как в кино показывают, как немцы расстреливают людей — так это и выглядело», — сказал он.

Ранее стало известно, что Следственный комитет Белоруссии намерен допросить сбежавшего из Польши военного Эмиля Чечко после его слов об убийстве людей на польской границе.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик назвал «высосанной из пальца» историю сбежавшего в Белоруссию польского солдата об убийстве волонтёров на территории Польши возле границы.