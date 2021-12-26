Песков: никто не упрекает Киев в агрессии против народа Донбасса

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Россию всё время упрекают в том, что она готовится к «агрессии» против Украины, при этом никто не упрекает Киев в агрессии против его собственного народа в Донбассе. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: никто не упрекает Киев в агрессии против народа Донбасса
  • Legion-Media

«Нас всё время упрекают в том, что мы готовимся к агрессии против Украины», — заявил Песков в интервью Владимиру Соловьёву для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что «при этом никто не упрекает Украину в том, что она готовится к агрессии против своего собственного народа на Донбассе».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на заявление специализирующейся на обороне и разведке компании Janes сообщило, что Россия якобы продолжает стягивать военную технику к границе с Украиной.

Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что Россия «сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым».

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