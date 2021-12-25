Яценюк прокомментировал дело против Порошенко о госизмене
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«Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия», — написал Яценюк в своём Facebook-аккаунте.
По его мнению, вместо политических преследований властям следует провести переговоры с оппозицией и гражданами о том, как объединить и защитить государство перед угрозой якобы наступления России.
Ранее стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.
Зеленский прокомментировал предъявление подозрения экс-президенту страны по делу о госизмене.