Яценюк прокомментировал дело против Порошенко о госизмене

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк сообщил, что попытка ареста бывшего украинского президента Петра Порошенко может иметь непоправимые последствия для нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

«Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия», — написал Яценюк в своём Facebook-аккаунте.

По его мнению, вместо политических преследований властям следует провести переговоры с оппозицией и гражданами о том, как объединить и защитить государство перед угрозой якобы наступления России.

Ранее стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.

Зеленский прокомментировал предъявление подозрения экс-президенту страны по делу о госизмене.