Яценюк прокомментировал дело против Порошенко о госизмене

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Экс-премьер Украины Арсений Яценюк сообщил, что попытка ареста бывшего украинского президента Петра Порошенко может иметь непоправимые последствия для нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
Яценюк прокомментировал дело против Порошенко о госизмене
  • globallookpress.com
  • © Petro Poroshenko

«Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия», — написал Яценюк в своём Facebook-аккаунте.

По его мнению, вместо политических преследований властям следует провести переговоры с оппозицией и гражданами о том, как объединить и защитить государство перед угрозой якобы наступления России.

Ранее стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.

Зеленский прокомментировал предъявление подозрения экс-президенту страны по делу о госизмене.

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