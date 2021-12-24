Захарова заявила о подготовке Киевом силового решения конфликта в Донбассе

Короткая ссылка
Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Подобное мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила о подготовке Киевом силового решения конфликта в Донбассе
  • AP

«Вместо того чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они её называют», — сказала Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что есть ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию в Донбассе.

Российский лидер также в очередной раз отметил нежелание украинской стороны выполнять Минские соглашения.

22 декабря глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что в ходе заседания контактной группы все стороны заявили о намерении соблюдать договорённости о режиме прекращения огня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить