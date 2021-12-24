Захарова заявила о подготовке Киевом силового решения конфликта в Донбассе
- AP
«Вместо того чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они её называют», — сказала Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что есть ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию в Донбассе.
Российский лидер также в очередной раз отметил нежелание украинской стороны выполнять Минские соглашения.
22 декабря глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что в ходе заседания контактной группы все стороны заявили о намерении соблюдать договорённости о режиме прекращения огня.