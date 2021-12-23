Депутат Рады Бужанский заявил о «польском, румынском и венгерском реваншизме»

Депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что властям страны следует учитывать вероятность возникновения сепаратистских настроений в западных областях.

Он высказался о том, что в польских СМИ начали появляться публикации о якобы возвращении «исторических» территорий.

По словам Бужанского, «польский, румынский и венгерский реваншизм никуда не делся».

«Им на руку играет как слабость украинского государства, с одной стороны, так и попытки ревизионировать историю, происходящие на Украине в последние семь лет», — приводят его слова «Украинские новости».

Депутат утверждает, что эти попытки «ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины Закарпатья, Буковины и Западной Украины».

«Естественно, это играет на руку Польше, Румынии и Венгрии, раздающим при этом свои паспорта нашим гражданам», — сказал он.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил о получении информации о готовящемся в стране государственном перевороте.