Украина продлила до конца 2022 года эмбарго на ввоз ряда товаров из России

Правительство Украины продлило эмбарго на ввоз в страну ряда российских товаров до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе украинского кабмина.

«Запретить до 31 декабря 2022 года включительно ввоз на таможенную территорию Украины товаров, которые имеют происхождение из России, согласно перечню», — говорится в тексте документа.

Как отмечается, данный указ «разработан с целью обеспечения национальной безопасности Украины в ответ на ввод Россией соответствующих торговых ограничений относительно Украины».

В ноябре российский президент Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер в отношении стран, которые ввели санкции против России.

Продэмбарго действует в России с 7 августа 2014 года в отношении продукции из стран Евросоюза, США, Австралии, Норвегии и Канады. Затем список был расширен за счёт Украины и ряда других европейских стран.