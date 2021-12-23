Украина продлила до конца 2022 года эмбарго на ввоз ряда товаров из России

Короткая ссылка
Правительство Украины продлило эмбарго на ввоз в страну ряда российских товаров до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе украинского кабмина.
Украина продлила до конца 2022 года эмбарго на ввоз ряда товаров из России
  • РИА Новости

«Запретить до 31 декабря 2022 года включительно ввоз на таможенную территорию Украины товаров, которые имеют происхождение из России, согласно перечню», — говорится в тексте документа.

Как отмечается, данный указ «разработан с целью обеспечения национальной безопасности Украины в ответ на ввод Россией соответствующих торговых ограничений относительно Украины». 

В ноябре российский президент Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер в отношении стран, которые ввели санкции против России. 

Продэмбарго действует в России с 7 августа 2014 года в отношении продукции из стран Евросоюза, США, Австралии, Норвегии и Канады. Затем список был расширен за счёт Украины и ряда других европейских стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить