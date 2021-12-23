В Южной Осетии нашли тело пятого военного, попавшего под лавину

В Южной Осетии завершены поиски пятого российского военнослужащего, попавшего под лавину, заявил замглавы МЧС республики Ацамаз Бестауты.

«Тело пятого нашли», — сказал он в комментарии ТАСС.

Ранее сообщалось, что при сходе лавины в Южной Осетии пострадали пять российских военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), охраняющих Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали.

Из-под снега извлекли четырёх человек, двое из которых погибли, двое госпитализированы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности по факту случившегося.