Дело о халатности возбуждено после гибели российских военных из-за лавины в Южной Осетии

Уголовное дело о халатности возбуждено по факту гибели российских военнослужащих в Южной Осетии, сообщается на сайте Следственного комитета.

«По факту гибели военнослужащих войсковой части возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при сходе лавины в Южной Осетии пострадали пять российских военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), охраняющих Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали.

Из-под снега извлекли четырёх людей, из которых двое погибли, двое госпитализированы.

Как сообщалось, кинологи подключились к поиску пропавшего военнослужащего после схода лавины в Южной Осетии.