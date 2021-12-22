Дело о халатности возбуждено после гибели российских военных из-за лавины в Южной Осетии

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Уголовное дело о халатности возбуждено по факту гибели российских военнослужащих в Южной Осетии, сообщается на сайте Следственного комитета.
Дело о халатности возбуждено после гибели российских военных из-за лавины в Южной Осетии
  • © МЧС Южной Осетии
  • РИА Новости

«По факту гибели военнослужащих войсковой части возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при сходе лавины в Южной Осетии пострадали пять российских военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), охраняющих Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали. 

Из-под снега извлекли четырёх людей, из которых двое погибли, двое госпитализированы.

Как сообщалось, кинологи подключились к поиску пропавшего военнослужащего после схода лавины в Южной Осетии.

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