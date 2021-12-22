Дело о халатности возбуждено после гибели российских военных из-за лавины в Южной Осетии
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- РИА Новости
«По факту гибели военнослужащих войсковой части возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что при сходе лавины в Южной Осетии пострадали пять российских военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), охраняющих Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали.
Из-под снега извлекли четырёх людей, из которых двое погибли, двое госпитализированы.
Как сообщалось, кинологи подключились к поиску пропавшего военнослужащего после схода лавины в Южной Осетии.