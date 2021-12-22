К поиску пропавшего после схода лавины в Южной Осетии привлекли кинологов

Кинологи подключились к поиску пропавшего военнослужащего после схода лавины в Южной Осетии.

«К работе привлечены 110 человек, 36 единиц техники, в том числе два кинологических расчёта от МЧС России и три единицы техники», — заявил представитель экстренных служб в комментарии РИА Новости.

Ранее сообщалось, что при сходе лавины в Южной Осетии пострадали пять российских военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), охраняющих Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали.

Из-под снега извлекли четырёх людей, из которых двое погибли, двое госпитализированы.