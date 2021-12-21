Пятеро российских военных пострадали при сходе лавины в Южной Осетии
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Отмечается, что троим найденным пострадавшим уже оказана первая медицинская помощь. Они получили травмы лёгкой степени тяжести.
«В настоящее время продолжаются поиски ещё двух военнослужащих», — пояснил Астафьев.
Ранее сообщалось, что в Южной Осетии российские военнослужащие, охраняющие Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали, попали под снежную лавину.