Пятеро российских военных пострадали при сходе лавины в Южной Осетии

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При сходе лавины в Южной Осетии пострадали пять российских военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), охраняющих Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали, двоих из них всё ещё ищут.
Пятеро российских военных пострадали при сходе лавины в Южной Осетии
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Отмечается, что троим найденным пострадавшим уже оказана первая медицинская помощь. Они получили травмы лёгкой степени тяжести.

«В настоящее время продолжаются поиски ещё двух военнослужащих», — пояснил Астафьев.

Ранее сообщалось, что в Южной Осетии российские военнослужащие, охраняющие Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали, попали под снежную лавину. 

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