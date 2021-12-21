Пятеро российских военных пострадали при сходе лавины в Южной Осетии

При сходе лавины в Южной Осетии пострадали пять российских военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), охраняющих Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали, двоих из них всё ещё ищут.

РИА Новости