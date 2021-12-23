Референдум по принятию поправок в Конституцию пройдёт в Белоруссии в феврале

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что референдум по новой Конституции Белоруссии пройдёт во второй половине февраля.

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