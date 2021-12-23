Референдум по принятию поправок в Конституцию пройдёт в Белоруссии в феврале
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«Референдум пройдёт во второй половине февраля», — цитирует Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».
Он также отметил, что итоговый проект Конституции должен пройти утверждение конституционной комиссии.
В начале ноября белорусский лидер ознакомился с доработанным проектом Конституции республики.
Позднее он заявлял, что работа по подготовке изменений в основной закон государства вышла на финишную прямую.