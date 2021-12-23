Референдум по принятию поправок в Конституцию пройдёт в Белоруссии в феврале

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что референдум по новой Конституции Белоруссии пройдёт во второй половине февраля.
Референдум по принятию поправок в Конституцию пройдёт в Белоруссии в феврале
  • © Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Референдум пройдёт во второй половине февраля», — цитирует Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».

Он также отметил, что итоговый проект Конституции должен пройти утверждение конституционной комиссии.

В начале ноября белорусский лидер ознакомился с доработанным проектом Конституции республики.

Позднее он заявлял, что работа по подготовке изменений в основной закон государства вышла на финишную прямую.

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