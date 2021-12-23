Лукашенко анонсировал всенародное голосование по проекту новой Конституции
- AP
Об этом он заявил на итоговом совещании рабочей группы перед опубликованием проекта основного закона государства.
«День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект Конституции», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Ранее сообщалось, что референдум о принятии поправок к основному закону страны пройдёт в феврале 2022 года.
Лукашенко также предлагал провести масштабное социсследование по конституционной реформе.