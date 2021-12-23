Лукашенко анонсировал всенародное голосование по проекту новой Конституции

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Проект новой Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение в ближайшие дни, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко анонсировал всенародное голосование по проекту новой Конституции
  • AP

Об этом он заявил на итоговом совещании рабочей группы перед опубликованием проекта основного закона государства.

«День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект Конституции», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что референдум о принятии поправок к основному закону страны пройдёт в феврале 2022 года.

Лукашенко также предлагал провести масштабное социсследование по конституционной реформе.

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