Лукашенко анонсировал всенародное голосование по проекту новой Конституции

Проект новой Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение в ближайшие дни, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Об этом он заявил на итоговом совещании рабочей группы перед опубликованием проекта основного закона государства.

«День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект Конституции», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что референдум о принятии поправок к основному закону страны пройдёт в феврале 2022 года.

Лукашенко также предлагал провести масштабное социсследование по конституционной реформе.