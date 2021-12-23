На Украине вводится третья доза вакцины от COVID-19 для медиков

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На Украине вводится третья доза вакцины от коронавируса для медиков и сотрудников домов интернатного типа, сообщает министерство здравоохранения страны.
На Украине вводится третья доза вакцины от COVID-19 для медиков
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

«В Украине вводится ревакцинальная доза вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что они смогут получить её по меньшей мере спустя шесть месяцев после получения второй дозы.

Согласно данным ведомства, для ревакцинации будут использованы препараты Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране полностью привились от коронавируса более 13 млн человек.

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