На Украине вводится третья доза вакцины от COVID-19 для медиков

На Украине вводится третья доза вакцины от коронавируса для медиков и сотрудников домов интернатного типа, сообщает министерство здравоохранения страны.

«В Украине вводится ревакцинальная доза вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они смогут получить её по меньшей мере спустя шесть месяцев после получения второй дозы.

Согласно данным ведомства, для ревакцинации будут использованы препараты Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране полностью привились от коронавируса более 13 млн человек.