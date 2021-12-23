На Украине вводится третья доза вакцины от COVID-19 для медиков
- Reuters
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«В Украине вводится ревакцинальная доза вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что они смогут получить её по меньшей мере спустя шесть месяцев после получения второй дозы.
Согласно данным ведомства, для ревакцинации будут использованы препараты Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране полностью привились от коронавируса более 13 млн человек.