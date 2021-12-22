В украинском штабе подтвердили стрельбы из Javelin на полигоне в Донбассе
- Reuters
- © Bryan Woolston
Об этом говорится в сообщении пресс-центра украинского штаба операции объединённых сил (ООС) в Facebook.
Отмечается, что соответствующий приказ отдал командующий объединённых сил генерал-лейтенант Александр Павлюк.
«На одном из общевойсковых полигонов в районе проведения ООС состоялось практическое выполнение стрельб по броневым объектам личным составом расчётов переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin», — заявили в пресс-центре.
Отмечается, что этот комплекс впервые применяется для тренировки личного состава в районе проведения украинской спецоперации.
Ранее УНИАН сообщил, что стрельбы из Javelin прошли на полигоне в Донецкой области.
Также сообщалось, что Генштаб Вооружённых сил Украины засекретил информацию о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в Донбассе.