В украинском штабе подтвердили стрельбы из Javelin на полигоне в Донбассе

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Украинские военные впервые провели стрельбы из переносного противотанкового ракетного комплекса американского производства Javelin на полигоне в Донбассе.
В украинском штабе подтвердили стрельбы из Javelin на полигоне в Донбассе
  • Reuters
  • © Bryan Woolston

Об этом говорится в сообщении пресс-центра украинского штаба операции объединённых сил (ООС) в Facebook.

Отмечается, что соответствующий приказ отдал командующий объединённых сил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

«На одном из общевойсковых полигонов в районе проведения ООС состоялось практическое выполнение стрельб по броневым объектам личным составом расчётов переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin», — заявили в пресс-центре.

Отмечается, что этот комплекс впервые применяется для тренировки личного состава в районе проведения украинской спецоперации.

Ранее УНИАН сообщил, что стрельбы из Javelin прошли на полигоне в Донецкой области.

Также сообщалось, что Генштаб Вооружённых сил Украины засекретил информацию о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в Донбассе.

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