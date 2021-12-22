Песков высказался об участии украинского журналиста Цимбалюка в пресс-конференции Путина

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Первому каналу высказался о предстоящем участии украинского журналиста Романа Цимбалюка в пресс-конференции российского лидера Владимира Путина, запланированной на 23 декабря.
Песков высказался об участии украинского журналиста Цимбалюка в пресс-конференции Путина
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Комментируя информацию о том, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру из-за возможного разжигания вражды и ненависти к россиянам, Песков отметил, что «признать виновным в нарушении действующего закона может только суд», передаёт РИА Новости

Он отметил, что в Кремле не хотят уподобляться украинским властям, которые давно «изгнали всех российских журналистов из Киева».

Песков напомнил, что в России действует закон о СМИ, предоставляющий равные права зарубежным и российским журналистам.

Ранее источник RT сообщил, что Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы.

Поводом стали опубликованные Цимбалюком на YouTube ролики, «которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти» по отношению к россиянам и представителям российских властей.

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