Минобороны Украины заявило об отсутствии в Донбассе иностранных ЧВК и химических веществ 

Украинское Министерство обороны утверждает, что в Донбассе нет иностранных частных военных компаний и туда не доставлялись химические вещества.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Центром оперативного информирования украинского оборонного ведомства.

В сообщении говорится, что «на Украине нет частных военных компаний, в том числе иностранных».

«Также не соответствует действительности и другое утверждение о якобы доставке резервов неустановленного химического компонента для осуществления провокаций в городах Авдеевка и Лиман», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокации с химическими веществами на востоке Украины.

По его словам, в населённых пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области Украины установлено присутствие более чем 120 сотрудников американских ЧВК, а для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман «доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами».

Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что появились данные о поставках на Украину из США ботулотоксина, который вызывает ботулизм, а также антидота для него.