Лавров заявил, что от Украины не просят данные с её радаров по делу MH17

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с RT заявил, что от Украины не просят данные с её радаров по делу MH17.
Лавров заявил, что от Украины не просят данные с её радаров по делу MH17
  • Reuters

«Никто не просит от Украины раскрыть данные с её радаров. Суд удовлетворился объяснением Киева, что в этот момент радары не работали, именно в этот момент. Никто не просит от Украины дать запись переговоров диспетчеров с бортом MH17, куда-то делась девушка, которая сидела на телефоне в диспетчерской кабине. Там много очень вопросов», — отметил он.

Лавров добавил, что никто не просит американцев показать данные со спутников, которые, как они заявили, неопровержимо доказывают правоту следствия. 

«Следствие просто записало, что американская сторона обладает такими спутниковыми снимками, и этого утверждения для следствия вполне достаточно», — сказал министр.

Ранее голландский суд отклонил запрос защиты по делу МН17 о предоставлении всех документов, касающихся свидетеля, заявлявшего, что самолёт не мог быть сбит ЗРК «Бук».

В ноябре посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, на востоке Украины в 2014 году очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.

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