Лавров заявил об отсутствии результатов экспертизы чёрных ящиков по делу MH17
- Reuters
«Когда эта катастрофа произошла, то первыми на месте крушения самолёта оказались представители Малайзии. Это был их лайнер, их авиалинии. Они вместе с ополченцами... нашли чёрные ящики, и ополченцы передали эти чёрные ящики для анализа, не пытаясь их скрывать», — сказал министр.
Как он отметил, данные самописцы, насколько он помнит, были отправлены на экспертизу в Лондон.
«И результаты её до сих пор никому не предъявили», — сказал Лавров.
По словам главы МИД, на месте крушения нидерландцы появились намного позже.
«Интересный момент — Голландия, Бельгия, Австралия и Украина создали совместную следственную группу, в которою Малайзию никто не позвал. Малайзию пригласили лишь через пять месяцев, хотя по всем правилам Международной организации гражданской авиации страна — владелец самолёта обязана (быть там. — RT) с первых минут», — подчеркнул он.
Ранее суд Нидерландов отклонил запрос защиты по делу МН17 о предоставлении всех документов, касающихся свидетеля, заявлявшего, что самолёт не мог быть сбит ЗРК «Бук».
В ноябре посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.