Лавров заявил об отсутствии результатов экспертизы чёрных ящиков по делу MH17

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал RT об отсутствии результатов экспертизы чёрных ящиков по делу MH17.

«Когда эта катастрофа произошла, то первыми на месте крушения самолёта оказались представители Малайзии. Это был их лайнер, их авиалинии. Они вместе с ополченцами... нашли чёрные ящики, и ополченцы передали эти чёрные ящики для анализа, не пытаясь их скрывать», — сказал министр.

Как он отметил, данные самописцы, насколько он помнит, были отправлены на экспертизу в Лондон.

«И результаты её до сих пор никому не предъявили», — сказал Лавров.

По словам главы МИД, на месте крушения нидерландцы появились намного позже.

«Интересный момент — Голландия, Бельгия, Австралия и Украина создали совместную следственную группу, в которою Малайзию никто не позвал. Малайзию пригласили лишь через пять месяцев, хотя по всем правилам Международной организации гражданской авиации страна — владелец самолёта обязана (быть там. — RT) с первых минут», — подчеркнул он.

Ранее суд Нидерландов отклонил запрос защиты по делу МН17 о предоставлении всех документов, касающихся свидетеля, заявлявшего, что самолёт не мог быть сбит ЗРК «Бук».

В ноябре посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.