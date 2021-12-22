На Украине укрепляют «уязвимые» участки на границе с Россией

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Украинские военные начали укреплять «уязвимые» участки на границе с Россией.
На Украине укрепляют «уязвимые» участки на границе с Россией
  • © dpsu.gov.ua

«В частности, на участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство украино-российского участка госграницы противотранспортными рвами», — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве отметили, что работы продолжаются несмотря на низкие температуры из-за «вызовов безопасности».

Американские дипломаты ранее посетили Киев с официальным визитом, чтобы обсудить ситуацию на границе с Россией.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Newsweek заявил, что риторика Вашингтона и западной прессы об «агрессивных» планах Москвы не имеет под собой никаких оснований.

Подробнее — в материале RT.

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