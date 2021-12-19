Делегация конгресса США обсудила в Киеве ситуацию на границе с Россией

Американские дипломаты посетили Киев с официальным визитом, чтобы обсудить ситуацию на границе с Россией.

«Представитель конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию конгресса, посетившую Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание на Украине и вокруг неё», — говорится в сообщении посольства США на Украине.

Кроу и его коллеги, Брэд Венструп и Рик Кроуфорд, подтвердили поддержку США жёстких мер в качестве ответа на любое вторжение на Украину со стороны России и отметили приверженность территориальной целостности государства.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью The Washington Post заявил, что отсутствие у Вашингтона, Лондона и Брюсселя подробностей о санкциях с их стороны в адрес Москвы может вызвать у последней сомнения о готовности Запада к решительным действиям в случае вторжения России на Украину.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия будет зеркально продлевать контрмеры в отношении Евросоюза.