На Украине рассказали о работе с партнёрами для урегулирования ситуации в Донбассе
«Были подготовлены и переданы партнёрам комплексные инициативы — десять шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс», — цитирует Ермака РИА Новости.
Он также отметил, что украинские власти пытаются разными способами добиться прогресса в переговорном процессе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Рада» высказался в пользу центральной роли США в урегулировании ситуации в Донбассе.