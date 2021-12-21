На Украине рассказали о работе с партнёрами для урегулирования ситуации в Донбассе

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев передал партнёрам инициативы по разблокированию процесса мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

«Были подготовлены и переданы партнёрам комплексные инициативы — десять шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс», — цитирует Ермака РИА Новости.

Он также отметил, что украинские власти пытаются разными способами добиться прогресса в переговорном процессе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Рада» высказался в пользу центральной роли США в урегулировании ситуации в Донбассе.