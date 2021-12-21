Авиация Белоруссии и России провела патрулирование границ Союзного государства

Министерство обороны Белоруссии сообщило о проведении очередного патрулирования воздушных границ Союзного государства авиацией России и Белоруссии.

«Продолжается выполнение задач по совместному патрулированию воздушных границ Союзного государства», — сообщило ведомство в Telegram.

Уточняется, что в ходе патрулирования были выполнены все поставленные перед лётчиками задачи.

18 декабря авиация России и Белоруссии выполнила патрулирование вдоль границы Союзного государства.

Ранее в Минске сообщили, что Россия и Белоруссия станут на регулярной основе проводить полёты стратегической бомбардировочной авиации в белорусском воздушном пространстве.