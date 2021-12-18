Авиация России и Белоруссии выполнила патрулирование вдоль границы Союзного государства

Истребители и бомбардировщики России и Белоруссии выполнили совместное патрулирование вдоль границы Союзного государства. Об этом сообщает белорусское Министерство обороны.

«Совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства», — сообщило ведомство в Telegram.

Отмечаете, что патрулирование осуществлялось в составе стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России и группы истребителей СУ-30СМ Белоруссии и России.

10 ноября в Минске сообщили, что Россия и Белоруссия станут на регулярной основе проводить полёты стратегической бомбардировочной авиации в белорусском воздушном пространстве.