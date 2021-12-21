Порошенко назвал Зеленского «сценаристом видосиков»

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Бывший президент Украины Петр Порошенко, которому предъявили обвинение в госизмене, пообещал вернуться в страну в первой половине января и назвал действующего главу государства Владимира Зеленского «сценаристом видосиков».
Порошенко назвал Зеленского «сценаристом видосиков»
  • Reuters

«Мне передают приветы из офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если я останусь в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не сделаю им такого подарка и вернусь на Украину в первой половине января. И согласно своему графику, а не согласно графику мощного сценариста видосиков господина Зеленского», — заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко был вызван на допрос на 23 декабря по делу о государственной измене. Экс-президент не появится на допросе.

Также стало известно, что ему предъявили подозрение в госизмене.

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