Порошенко назвал Зеленского «сценаристом видосиков»

Бывший президент Украины Петр Порошенко, которому предъявили обвинение в госизмене, пообещал вернуться в страну в первой половине января и назвал действующего главу государства Владимира Зеленского «сценаристом видосиков».

«Мне передают приветы из офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если я останусь в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не сделаю им такого подарка и вернусь на Украину в первой половине января. И согласно своему графику, а не согласно графику мощного сценариста видосиков господина Зеленского», — заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко был вызван на допрос на 23 декабря по делу о государственной измене. Экс-президент не появится на допросе.

Также стало известно, что ему предъявили подозрение в госизмене.