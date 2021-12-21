Замглавы МИД России не исключил возможности размещения ядерного оружия в Белоруссии

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Замглавы МИД России Андрей Руденко, комментируя возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии, заявил, что будут рассматриваться все варианты в случае отказа НАТО от обсуждения гарантий безопасности. Об этом сообщило РИА Новости.
Замглавы МИД России не исключил возможности размещения ядерного оружия в Белоруссии
  • РИА Новости

По словам Руденко, «все вопросы рассматриваются в комплексе».

Он добавил, что Россия слышала предложения о размещении ядерного оружия со стороны белорусских союзников.

«Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО», — сказал замглавы МИД.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона готова разместить у себя российское ядерное оружие, если НАТО решит поставить аналогичное вооружение в Польшу.

Позже такую готовность в интервью RT Arabic подтвердил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

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