Замглавы МИД России не исключил возможности размещения ядерного оружия в Белоруссии
- РИА Новости
По словам Руденко, «все вопросы рассматриваются в комплексе».
Он добавил, что Россия слышала предложения о размещении ядерного оружия со стороны белорусских союзников.
«Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО», — сказал замглавы МИД.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона готова разместить у себя российское ядерное оружие, если НАТО решит поставить аналогичное вооружение в Польшу.
Позже такую готовность в интервью RT Arabic подтвердил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.