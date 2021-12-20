В МИД Белоруссии заявили о нападении на посольство республики в Лондоне
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«Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты», — приводит БЕЛТА заявление.
В МИД уточнили, что один человек получил серьёзные травмы, ему была оказана срочная медицинская помощь.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона значительно сократит численность дипломатов в европейских странах и нарастит его в странах СНГ и Китае.