В МИД Белоруссии заявили о нападении на посольство республики в Лондоне

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На посольство Белоруссии в Великобритании 19 декабря совершено нападение, один сотрудник получил серьёзные травмы. Об этом сообщили в МИД республики.
В МИД Белоруссии заявили о нападении на посольство республики в Лондоне
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«Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты», — приводит БЕЛТА заявление.

В МИД уточнили, что один человек получил серьёзные травмы, ему была оказана срочная медицинская помощь.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона значительно сократит численность дипломатов в европейских странах и нарастит его в странах СНГ и Китае.

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