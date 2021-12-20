В МИД Белоруссии заявили о нападении на посольство республики в Лондоне

На посольство Белоруссии в Великобритании 19 декабря совершено нападение, один сотрудник получил серьёзные травмы. Об этом сообщили в МИД республики.

«Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты», — приводит БЕЛТА заявление.

В МИД уточнили, что один человек получил серьёзные травмы, ему была оказана срочная медицинская помощь.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона значительно сократит численность дипломатов в европейских странах и нарастит его в странах СНГ и Китае.