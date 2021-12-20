Зеленский прокомментировал возможность размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии

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Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии, расценил это как информационную атаку с целью запугивания.
Зеленский прокомментировал возможность размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии
  • AP

«Мне кажется, что какие-либо запугивания о миграции ядерного оружия из России в разные уголки мира мы много раз слышали... Сейчас мы слышим информацию и относительно Белоруссии», — цитирует Интерфакс Зеленского.

Он подчеркнул, что «такими вещами нельзя играться».

Зеленский отметил, что «это достаточно привычная ситуация очередной информационной атаки со стороны России».

Украинский лидер добавил, что «в Киеве будут точно знать, если так произойдёт, где размещена часть ядерного оружия России».

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил RT Arabic, что его страна готова разместить у себя ядерное оружие при наличии угрозы для неё со стороны НАТО.

Песков отметил, что НАТО движется в сторону России и страна не может оставаться к этому безразличной.

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