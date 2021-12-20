Украинский генерал заявил, что страну не примут в НАТО в долгосрочной перспективе

Украинские власти должны понять, что страну не собираются принимать в НАТО даже в долгосрочной перспективе. С таким заявлением выступил бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк.

«Мы уже давно должны были понять, что в НАТО нас не возьмут. Ни я, ни множество молодых людей не доживут до того времени, когда нас возьмут в НАТО», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Наш».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о поддержке НАТО в оказании военной помощи Украине.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что генсек альянса не ответил на вопрос украинского президента Владимира Зеленского, в каком году Украину примут в НАТО.