Украинский генерал заявил, что страну не примут в НАТО в долгосрочной перспективе
- AP
«Мы уже давно должны были понять, что в НАТО нас не возьмут. Ни я, ни множество молодых людей не доживут до того времени, когда нас возьмут в НАТО», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Наш».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о поддержке НАТО в оказании военной помощи Украине.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что генсек альянса не ответил на вопрос украинского президента Владимира Зеленского, в каком году Украину примут в НАТО.