В Белоруссии подготовили пять томов доказательств жестокого отношения Польши к беженцам

В Генпрокуратуре Белоруссии подготовили пять томов доказательств в рамках уголовного дела о жестоком отношении Польши к беженцам и попросили правительство и парламент республики передать их в международные структуры, заявил официальный представитель ведомства Дмитрий Брылёв.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в Совет министров и палату представителей... копии материалов уголовного дела... с просьбой организовать их передачу международным и европейским структурам, включая Европарламент», — цитирует Брылёва РИА Новости.

По его словам, ведомство просит дать правовую оценку изложенных в документах событий.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о появлении большого количества «безымянных могил» на польско-белорусской границе. По его словам, власти Польши скрывают эту информацию.

До этого в Погранстраже Польши сообщили, что на приграничной территории Польши с начала миграционного кризиса обнаружены тела восьми беженцев.