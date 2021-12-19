В Белоруссии подготовили пять томов доказательств жестокого отношения Польши к беженцам
- AP
«Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в Совет министров и палату представителей... копии материалов уголовного дела... с просьбой организовать их передачу международным и европейским структурам, включая Европарламент», — цитирует Брылёва РИА Новости.
По его словам, ведомство просит дать правовую оценку изложенных в документах событий.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о появлении большого количества «безымянных могил» на польско-белорусской границе. По его словам, власти Польши скрывают эту информацию.
До этого в Погранстраже Польши сообщили, что на приграничной территории Польши с начала миграционного кризиса обнаружены тела восьми беженцев.