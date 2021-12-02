Лукашенко заявил о появлении «безымянных могил» на польско-белорусской границе

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил о появлении большого количества «безымянных могил» на польско-белорусской границе. По его словам, власти Польши скрывают эту информацию.
Лукашенко заявил о появлении «безымянных могил» на польско-белорусской границе
  • РИА Новости

«Там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти», — сказал президент Белоруссии.

Он заявил, что польская сторона туда никого не пускает, потому что введён режим чрезвычайного положения.

Лукашенко добавил, что журналисты и международные наблюдатели работают с белорусской стороны границы.

«Те, которые умирают в польских лесах люди, они там, извините, валяются, трупы, и люди, неравнодушные поляки, отыскивают этих людей в лесах и их хоронят», — утверждает белорусский лидер.

Ранее в Погранстраже Польши заявили, что на приграничной территории Польши с начала миграционного кризиса обнаружены тела восьми беженцев.

29 ноября Лукашенко сообщил об убийстве беженца на границе, тело которого подкинули белорусским пограничникам.

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