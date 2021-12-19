Порошенко призвал Киев отреагировать на предложения России по гарантиям безопасности

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко призвал киевские власти отреагировать на ситуацию с выдвинутыми Россией предложениями по гарантиям безопасности.
Порошенко призвал Киев отреагировать на предложения России по гарантиям безопасности
  • AP

Как он написал на своей странице в Facebook, ответ на эти предложения не могут давать только в США, Киев также должен реагировать на них.

«Они (предложения. — RT) напрямую затрагивают национальные интересы подавляющего большинства государств всего евро-атлантического пространства... Поэтому ответ на эти предложения не может быть только ответом официального Вашингтона. Реагировать должны все, кого это касается. А Киев — самым первым», — отметил он.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

В документе указывается, что Россия и НАТО, в частности, обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территории друг друга.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.

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