На Украине заявили о желании получить от Запада наступательное оружие

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о желании его страны получить от Запада наступательное оружие.

Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу украинского военного ведомства, об этом он рассказал на брифинге по итогам переговоров с датской коллегой Трине Брамсен.

«Если правительство Дании займёт жёсткую позицию и станет контактировать с партнёрами... будет реальная помощь вооружением, технологиями для Украины... Вооружением, имею в виду, не только защитного характера, но и наступательного», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на Украине при поддержке Дании построят новые суда.