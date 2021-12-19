На Украине заявили о желании получить от Запада наступательное оружие

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о желании его страны получить от Запада наступательное оружие.
На Украине заявили о желании получить от Запада наступательное оружие
  • Reuters

Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу украинского военного ведомства, об этом он рассказал на брифинге по итогам переговоров с датской коллегой Трине Брамсен.

«Если правительство Дании займёт жёсткую позицию и станет контактировать с партнёрами... будет реальная помощь вооружением, технологиями для Украины... Вооружением, имею в виду, не только защитного характера, но и наступательного», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на Украине при поддержке Дании построят новые суда.

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