На Украине при поддержке Дании построят новые суда

В рамках меморандума Мининфраструктуры Украины и Минобороны Дании о сотрудничестве в области развития и наращивания морского потенциала на Украине при поддержке Дании построят многоцелевые суда.

«В рамках меморандума запланирован проект строительства многоцелевых судов. Производство будет полностью локализовано на Украине, более 50% объёма заказов выполнят украинские предприятия», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Отмечается, что суда будут спроектировано датскими компаниями в соответствии с требованиями заказчика.

Первый корабль MPV80 предполагается достроить к 2024 году. Согласно заявлению Мининфраструктуры Украины, он сможет выполнять различные операции, включая поисково-спасательные работы.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил о намерениях построить новый военно-морской флот до 2035 года.

По его словам, в стране уже создаётся соответствующая инфраструктура.

Подробнее — в материале RT.