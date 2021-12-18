Макей высказался о возможном перекрытии транзита газа в Европу

Перекрытие поставок газа на рынок Европы — это лишь один из возможных ответов на введённые Западом санкции против Белоруссии, заявил RT Arabic глава МИД республики Владимир Макей.

«Что касается заявлений президента Лукашенко о том, что мы можем перекрыть поставки газа на европейский рынок, то я хочу сказать, что это лишь один из возможных ответов на те санкции, которые Запад ввёл против Белоруссии», — пояснил он.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в Минске готовы сотрудничать со всеми партнёрами. Но при этом республика будет отвечать на все вводимые против неё санкции.

Ранее Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT заявил, что страна перекроет транзит газа в Европу при отсутствии иного способа ответить на санкции.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление белорусского лидера, выразил надежду, что «ничто не помешает Российской Федерации и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам».