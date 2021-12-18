В МИД Украины призвали Россию «вернуться» к исполнению Минских соглашений

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко порекомендовал России «начать выполнение Минских соглашений и договорённостей лидеров нормандского формата».

«Призываем Россию... начать выполнение Минских соглашений и договорённостей лидеров нормандского формата, в том числе общих выводов саммита «нормандской четвёрки» 2019 года», — передаёт РИА Новости заявление Николенко.

По его мнению, к данным выводам относятся: прекращения огня, обеспечение надлежащего функционирования пунктов пропуска на границе, взаимное освобождение удерживаемых лиц и обмен соответствующими списками», — заключил он.

Он также отметил, что только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что получил предложения России по гарантиям безопасности.

Позднее стало известно, что США передадут России свои предложения по переговорам о безопасности на следующей неделе.