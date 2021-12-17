В Минобороны Белоруссии предложили Польше провести приграничные переговоры

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Минобороны Белоруссии предложило Польше провести приграничные переговоры для обсуждения «критических» для сторон вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
В Минобороны Белоруссии предложили Польше провести приграничные переговоры
  • Reuters

«Польскому дипломату было доведено о неприемлемости ультимативных заявлений и предложено провести приграничные переговоры с польским военным ведомством, где будут обсуждены вопросы, которые каждая из сторон считает критическими», — говорится в сообщении в Telegram.

К тому же Минск предложил «незамедлительно провести одновременные верификационные мероприятия как на территории Польши, так и Белоруссии в рамках региональных мер доверия и безопасности, невзирая на эпидемиологические и иные ограничения».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о нежелании ЕС вести переговоры с Минском по беженцам.

Глава МИД Германии Анналена Бербок отмечала, что страны ЕС обсуждают помощь мигрантам на границе Белоруссии с Польшей.

По её словам, благодаря санкциям «был сорван расчёт президента Белоруссии Александра Лукашенко за счёт невинных людей шантажировать Европу, а именно - Польшу и прибалтийские страны».

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