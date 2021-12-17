Командующий ВМС Украины заявил о планах оснастить катера Island вооружением из США

Командующий Военно-морскими силами Украины заявил, что на переданные украинской стороне американские катера типа Island планируется установить вооружение производства США.

«Что касается установки вооружения, то все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идёт о 30-миллиметровых пушках и ракетах различного действия», — цитирует его агентство Армия Inform.

По его словам, имеется окончательное решение по доукомплектованию. Он рассказал, что некоторые боеприпасы уже получены.

Неижпапа заявил, что в следующем году на Украине приступят к установке этих систем на пять катеров типа Island.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о планах Украины увеличить количество учений в Черноморском регионе.