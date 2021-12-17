Командующий ВМС Украины заявил о планах оснастить катера Island вооружением из США
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«Что касается установки вооружения, то все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идёт о 30-миллиметровых пушках и ракетах различного действия», — цитирует его агентство Армия Inform.
По его словам, имеется окончательное решение по доукомплектованию. Он рассказал, что некоторые боеприпасы уже получены.
Неижпапа заявил, что в следующем году на Украине приступят к установке этих систем на пять катеров типа Island.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о планах Украины увеличить количество учений в Черноморском регионе.