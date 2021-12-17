МВД Украины планирует получить 50 французских вертолётов Airbus в 2022 году

Глава МВД Украины Денис Монастырский анонсировал получение ведомством 50 французских вертолётов Airbus в 2022 году.

Он отметил амбициозность планов Украины по качественному оснащению страны техникой и получению статуса крупнейшего в Европе парка авиатехники.

«Так, мы получим 50 современных вертолётов французского производства Airbus Helicopters», — написал Монастырский в Facebook.

Министр также анонсировал постройку Ситуационного центра мониторинга, задача которого будет заключаться в анализе спутниковых термоснимков. Он пояснил, что это поможет ликвидировать на ранней стадии природные пожары.

В июне президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Движения французских предприятий и обсудил с ними возможность реализации совместных проектов.

В частности, украинский лидер предложил компании Airbus привлечь Украину к производству её продукции.