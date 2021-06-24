Зеленский предложил Airbus привлечь Украину к производству продукции компании

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Движения французских предприятий и обсудил с ними возможность реализации совместных проектов. В частности, украинский лидер предложил компании Airbus привлечь Украину к производству её продукции.
Зеленский предложил Airbus привлечь Украину к производству продукции компании
  • © Reuters

«Особое внимание участники встречи обратили на вопрос создания национального украинского авиаперевозчика. Владимир Зеленский предложил компании Airbus, с которой уже есть контракт на поставку вертолётов, рассмотреть возможность участия в реализации этого проекта», — сообщили в офисе Зеленского.

Представители Airbus отметили, что они изучают технико-экономическое обоснование проекта и рассматривают возможность создания концепции и бизнес-плана.

«Также компания изучает технические возможности украинских предприятий для того, чтобы использовать их как производственные площадки», — рассказали в украинской администрации.

В марте секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что предприятие «Мотор Сич» было решено вернуть в государственную собственность. Тогда же Зеленский подписал указ о национализации завода.

Также в январе 2019 года на Украине заявили, что предприятие «Антонов» намерено возобновить производство самолётов Ан-124 «Руслан». Там отметили, что для этого Киев начал сотрудничать с несколькими международными компаниями, занимающимися производством авиатехники.

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