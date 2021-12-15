В ООН призвали к снижению напряжённости ситуации вокруг Украины

ООН призывает все стороны урегулировать ситуацию вокруг Украины дипломатическим путём через выполнение Минских соглашений. Об этом заявил зампредставителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Мы не участвуем в этой ситуации напрямую, но мы призываем заинтересованные стороны сосредоточиться на разрешении противоречий путём диалога на всех уровнях, снижении напряжённости и обеспечении мира в регионе», — приводит его слова ТАСС.

В ООН призвали проводить урегулирование ситуации вокруг Украины в соответствии с Минскими соглашениями.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Украины, выразила мнение, что НАТО «подливает масла в огонь».

В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.