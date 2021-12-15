В ООН призвали к снижению напряжённости ситуации вокруг Украины
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«Мы не участвуем в этой ситуации напрямую, но мы призываем заинтересованные стороны сосредоточиться на разрешении противоречий путём диалога на всех уровнях, снижении напряжённости и обеспечении мира в регионе», — приводит его слова ТАСС.
В ООН призвали проводить урегулирование ситуации вокруг Украины в соответствии с Минскими соглашениями.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Украины, выразила мнение, что НАТО «подливает масла в огонь».
В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.