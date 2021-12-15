В МИД России призвали Запад убедить Киев выполнять Минские соглашения

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Запад убедить Киев в необходимости исполнения Минских соглашений.
В МИД России призвали Запад убедить Киев выполнять Минские соглашения
  • РИА Новости

«Мы призываем западных кураторов Киева и международные структуры... прекратить способствовать... её милитаризации и использовать влияние, чтобы убедить руководство этой страны в необходимости выполнения Минских соглашений», — передаёт РИА Новости заявление Захаровой, сделанное в ходе брифинга.

Она также выразила надежду на закрытие работы сайта «Миротворец».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил о безальтернативности Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.

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