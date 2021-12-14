Лавров в разговоре с главой МИД ФРГ заявил о безальтернативности Минских соглашений
- AP
«Новой главе МИД ФРГ были даны развёрнутые разъяснения о безальтернативности минских договорённостей по урегулированию внутриукраинского кризиса и их выполнению Киевом», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
Лавров отметил необходимость влияния на украинские власти со стороны Германии как участницы нормандского формата.
Ранее в МИД ФРГ Германии выступили за честный и открытый обмен мнениями по ситуации на Украине.