Лавров в разговоре с главой МИД ФРГ заявил о безальтернативности Минских соглашений

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил о безальтернативности Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.

«Новой главе МИД ФРГ были даны развёрнутые разъяснения о безальтернативности минских договорённостей по урегулированию внутриукраинского кризиса и их выполнению Киевом», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Лавров отметил необходимость влияния на украинские власти со стороны Германии как участницы нормандского формата.

Ранее в МИД ФРГ Германии выступили за честный и открытый обмен мнениями по ситуации на Украине.