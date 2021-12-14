Лавров в разговоре с главой МИД ФРГ заявил о безальтернативности Минских соглашений

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Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил о безальтернативности Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.
Лавров в разговоре с главой МИД ФРГ заявил о безальтернативности Минских соглашений
  • AP

«Новой главе МИД ФРГ были даны развёрнутые разъяснения о безальтернативности минских договорённостей по урегулированию внутриукраинского кризиса и их выполнению Киевом», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Лавров отметил необходимость влияния на украинские власти со стороны Германии как участницы нормандского формата.

Ранее в МИД ФРГ Германии выступили за честный и открытый обмен мнениями по ситуации на Украине.

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