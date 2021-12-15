Захарова раскритиковала украинский законопроект о двойном гражданстве

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Рассматриваемый на Украине законопроект о двойном гражданстве является проявлением практики апартеида. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 декабря внёс в Верховную раду пять законопроектов, касающихся правил получения и лишения гражданства.

Один из документов устанавливает основания, при наличии которых лицо не может получить гражданство Украины по принципу территориального происхождения. Другим документом предлагается давать второе гражданство представителям украинской диаспоры, которые проживают в США, Канаде и ЕС.

«В истории XX века есть такое понятие, как апартеид. Ведь этот закон — это худшие практики сегрегации, апартеида, это же уродство. Как возможно, чтобы к этому вернулось политическое руководство европейского государства, члена ОБСЕ, страны, которая постоянно ассоциирует себя с ЕС?» — заявила Захарова.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль поддержал введение в стране двойного гражданства.

При этом, по его мнению, с Россией подобная практика недопустима.

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