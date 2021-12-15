Глава Конституционного суда Белоруссии назвал санкции ЕС противоречащими уставу ООН
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«Документы, принятые Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами и их органами, предусматривающие введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь, не соответствуют Уставу ООН», — цитирует Миклашевича БЕЛТА.
2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии.
В него включены 17 физлиц и 11 организаций.
В МИД России назвали целью санкционной политики Запада провокацию новой волны антиправительственных выступлений в Белоруссии.
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что введение санкций в отношении Белоруссии не несёт выгод Европейскому союзу.