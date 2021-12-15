Глава Конституционного суда Белоруссии назвал санкции ЕС противоречащими уставу ООН

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Принятые Евросоюзом санкционные документы не соответствуют Уставу ООН, заявил глава Конституционного суда республики Пётр Миклашевич.
Глава Конституционного суда Белоруссии назвал санкции ЕС противоречащими уставу ООН
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«Документы, принятые Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами и их органами, предусматривающие введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь, не соответствуют Уставу ООН», — цитирует Миклашевича БЕЛТА.

2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии.

В него включены 17 физлиц и 11 организаций.

В МИД России назвали целью санкционной политики Запада провокацию новой волны антиправительственных выступлений в Белоруссии.

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что введение санкций в отношении Белоруссии не несёт выгод Европейскому союзу.

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