Глава Конституционного суда Белоруссии назвал санкции ЕС противоречащими уставу ООН

Принятые Евросоюзом санкционные документы не соответствуют Уставу ООН, заявил глава Конституционного суда республики Пётр Миклашевич.

«Документы, принятые Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами и их органами, предусматривающие введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь, не соответствуют Уставу ООН», — цитирует Миклашевича БЕЛТА.

2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии.

В него включены 17 физлиц и 11 организаций.

В МИД России назвали целью санкционной политики Запада провокацию новой волны антиправительственных выступлений в Белоруссии.

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что введение санкций в отношении Белоруссии не несёт выгод Европейскому союзу.