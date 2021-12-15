На Украине вступил в силу закон о применении оружия пограничниками

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На Украине вступил в силу усовершенствованный порядок применения пограничниками оружия, спецсредств и других мер воздействия.
На Украине вступил в силу закон о применении оружия пограничниками
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«Внесены основательные изменения относительно некоторых правовых порядков реализации пограничниками их функций по охране и обороне государственной границы», — цитирует ТАСС сообщение Госпогранслужбы Украины.

Также изменения коснутся обеспечения правопорядка в пределах компетенции безопасности в приграничных районах и районах, находящихся на границе с Донбассом и Крымом.

Пограничникам разрешено применять физическую силу, огнестрельное оружие и различные спецсредства в случае нападения на сотрудников ведомства, защиты граждан, в операциях по освобождению заложников и при задержании человека, совершившего тяжкое преступление и пытающегося скрыться.

Также разрешается применять оружие для остановки транспорта при условии, что водитель создаёт угрозу жизни и здоровью людей, а также для уничтожения БПЛА.

Кроме того, в законе прописаны случаи, при которых пограничники могут применить оружие и боевую технику в направлении территории сопредельного государства.

Ранее украинская 61-я отдельная пехотная егерская бригада заявила, что намерена уничтожать «так называемых мигрантов» на белорусской границе в случае, если они попытаются прорваться на территорию Украины.

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