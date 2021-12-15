Экс-глава офиса Зеленского назвал «катастрофой» его поведение в отношениях с Путиным

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал «дипломатической катастрофой» поведение украинского лидера Владимира Зеленского в отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

«Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чём с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать?» — заявил Богдан.

По его словам, необходимо соблюдать протокол, так как «каждое заявление имеет значение и на него идёт ответ с другой стороны».

«А Зеленский говорит: «давайте встретимся в Иерусалиме!». Это просто позор», — добавил экс-глава офиса украинского лидера.

По его словам, это «дипломатическая катастрофа».

Ранее Владимир Зеленский во время разговора с американским лидером Джо Байденом заявил о готовности к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путины