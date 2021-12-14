Лукашенко одобрил введение уголовного наказания за призывы к санкциям против Белоруссии

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Президент Белоруссии Лукашенко одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении республики.
Лукашенко одобрил введение уголовного наказания за призывы к санкциям против Белоруссии
  • AP

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Законом вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Республики Белоруссия, её граждан и организаций», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что за соответствующие призывы нарушителям закона будет грозить лишение свободы на срок до шести лет — если призывы обращены к рядовым лицам; десяти лет — когда они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям; двенадцати лет — если такие призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий или привели к иным тяжким последствиям, например ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список.

Ранее Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT заявил, что страна перекроет транзит газа в Европу при отсутствии иного способа ответить на санкции.

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